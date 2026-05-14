Lazio-Inter 0-2 Chivu | Il risultato non era scontato

L’Inter ha conquistato la sua decima Coppa Italia battendo 2-0 la Lazio nella finale giocata davanti a un pubblico numeroso. La squadra nerazzurra ha mantenuto il controllo del gioco per tutta la durata dell’incontro, senza lasciare spazio agli avversari. La partita si è conclusa con il gol di un difensore e un’altra rete siglata nel secondo tempo, confermando il predominio degli ospiti. Il risultato è stato commentato positivamente dal difensore dell’Inter, che ha sottolineato come l’esito non fosse scontato.

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L’Inter vince la decima Coppa Italia della sua storia battendo 2-0 la Lazio in una partita dominata dall’inizio alla fine. L’ autorete di Marusic al 14’ minuto apre la partita e la rete di Lautaro Martínez al 35’ la chiude nel complesso di una partita in cui la superiorità dei nerazzurri è apparsa evidente. Troppa poca Lazio nel computo dei 90 minuti; uniche occasione nel finale con Dia, murato ottimamente da Martinez. Dopo la conquista del Campionato arriva anche la Coppa Nazionale per i nerazzurri, che possono festeggiare un Doblete che mancava dai tempi di Mourinho (l’ultimo bis nel 2009-2010, completato poi dalla Champions League alzata a Madrid). 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Lazio-Inter 0-2, Chivu: “Il risultato non era scontato” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Finale Coppa Italia, tornado Inter. Chivu: “Ci siamo meritati questo trofeo, non era scontato”Roma 13 maggio 2026 - L'Inter non si ferma più e dopo lo scudetto festeggia il bis. Chivu festeggia la Coppa Italia dell’Inter: “Non era scontato vincere due trofei quest’anno”Chivu resta con i piedi per terra e non si fa trascinare dal paragone con Mourinho dopo la vittoria della Coppa Italia: "Ci siamo meritati questi... Temi più discussi: Lazio-Inter 0-2 | Highlights | Finale Coppa Italia; Doblete Inter! Lazio battuta 2-0 in un tempo, nerazzurri campioni; Lazio-Inter 0-2: Marusic e Nuno Tavares notte horror, Chivu vince e si prende la Coppa Italia; ? È 'doblete' per l'Inter, Lazio battuta 2-0: video gol e highlights del match. Lazio-Inter 0-2, pagelle: Barella devastante, Sucic sopraffino. Lautaro, finite le parole x.com Video gol e highlights Lazio-Inter 0-2: i nerazzurri vincono la Coppa ItaliaUna finale senza storia, risolta dai nerazzurri dopo poco più di mezzora grazie ad un autogol di Marusic e al raddoppio del solito Lautaro. Per il bomber argentino si è trattato del terzo gol in carri ... milanotoday.it Le pagelle Lazio Inter (0-2) | Chivu fa doppietta, nerazzurri dieci e lode! (Coppa Italia)Le pagelle di Lazio Inter. Tutti i voti della finale di Coppa Italia di oggi 13 maggio 2026 allo stadio Olimpico ... ilsussidiario.net