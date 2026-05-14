Lazio-Inter 0-2 Chivu | Il risultato non era scontato
L’Inter ha conquistato la sua decima Coppa Italia battendo 2-0 la Lazio nella finale giocata davanti a un pubblico numeroso. La squadra nerazzurra ha mantenuto il controllo del gioco per tutta la durata dell’incontro, senza lasciare spazio agli avversari. La partita si è conclusa con il gol di un difensore e un’altra rete siglata nel secondo tempo, confermando il predominio degli ospiti. Il risultato è stato commentato positivamente dal difensore dell’Inter, che ha sottolineato come l’esito non fosse scontato.
L’Inter vince la decima Coppa Italia della sua storia battendo 2-0 la Lazio in una partita dominata dall’inizio alla fine. L’ autorete di Marusic al 14’ minuto apre la partita e la rete di Lautaro Martínez al 35’ la chiude nel complesso di una partita in cui la superiorità dei nerazzurri è apparsa evidente. Troppa poca Lazio nel computo dei 90 minuti; uniche occasione nel finale con Dia, murato ottimamente da Martinez. Dopo la conquista del Campionato arriva anche la Coppa Nazionale per i nerazzurri, che possono festeggiare un Doblete che mancava dai tempi di Mourinho (l’ultimo bis nel 2009-2010, completato poi dalla Champions League alzata a Madrid). 🔗 Leggi su Forzainter.eu
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