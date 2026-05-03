Sinner nella storia | cinque Masters 1000 consecutivi nessuno ci era mai riuscito Zverev travolto 6-1 6-2 a Madrid

L’altoatesino ha raggiunto un traguardo senza precedenti nel tennis mondiale, vincendo cinque tornei Masters 1000 consecutivi, un risultato mai ottenuto prima d’ora. Nella finale di Madrid, ha sconfitto l’avversario con un punteggio di 6-1 6-2, consolidando la sua posizione in cima alla classifica. Con questa serie, ha superato i record di altri grandi campioni, che si erano fermati a quattro vittorie consecutive in questa categoria.

L’altoatesino entra nell’olimpo del tennis mondiale superando il record di Djokovic e Nadal fermi a quattro. Ora Roma e il Career Golden Masters nel mirino: manca solo il Foro Italico. C’è un momento preciso in cui un campione smette di essere semplicemente il migliore della sua generazione e diventa qualcosa di più grande. Per Jannik Sinner quel momento è arrivato oggi, domenica 3 maggio, sulla terra rossa della Caja Mágica di Madrid. Il 24enne di San Candido ha battuto il tedesco Alexander Zverev con un perentorio 6-1 6-2 conquistando il Mutua Madrid Open e diventando il primo tennista nella storia a vincere cinque Masters 1000 consecutivi. Un primato che supera quello condiviso da Novak Djokovic e Rafael Nadal, entrambi fermatisi a quattro.🔗 Leggi su Sportface.it SINNER Può Fare STORIA: 5° M1000 Consecutivo! vs FILS (Campione Barcellona) #sinner #fils #tennis Notizie correlate Leggi anche: Sinner demolisce Zverev e vince il Masters di Madrid: cinque titoli 1000 consecutivi, nessuno c’era mai riuscito Non c’è storia a Madrid: Sinner asfalta Zverev e diventa il primo tennista di sempre a vincere cinque Masters 1000 consecutiviUno strepitoso Jannik Sinner si è aggiudicato la vittoria anche della finale del Master 1000 di Madrid. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: L'assalto di Sinner al 5° Masters 1000 di fila; Jannik Sinner agli Internazionali BNL d'Italia: storia, curiosità e migliori risultati; Dall'en plein di finali 1000 a 24 anni alle 350 vittorie ATP: i folli numeri di Sinner; Sinner sempre più da record: vittoria numero 350 nel circuito Atp, è il più giovane di sempre in finale in tutti i Masters 1000. Sinner annichilisce Zverev pure a Madrid: è il primo nella storia a vincere cinque 1000 di filaJannik Sinner vince anche il torneo di Madrid, quarto successo consecutivo in questo già magico 20206 e quinto torneo 1000 in fila ... fanpage.it Sinner nella storia: Madrid è sua, record nei Masters 1000MADRID Jannik Sinner riscrive la storia sulla terra rossa della Caja Mágica. L’azzurro conquista per la prima volta in carriera il Madrid Open, superando in finale Sascha Zverev con un netto 6-1, 6-2 ... corrieredellacalabria.it Jannik #Sinner sarà protagonista anche al prossimo Roland Garros, visibile su #DAZN tramite i canali Eurosport x.com Jannik, batti il cinque 5 Jannik Sinner è il primo tennista di sempre a vincere 5 Masters 1000 consecutivi facebook