Djokovic arrivederci Roma! Nole fuori all' esordio contro il qualificato Prizmic non era mai successo

Nel torneo di Roma, il serbo Djokovic è stato eliminato all'esordio contro il qualificato croato Prizmic. Il giovane di 20 anni, proveniente dalle qualificazioni, ha perso il primo set 2-6, ma ha reagito vincendo il secondo 6-2 e conquistando il terzo 6-4. È la prima volta che Djokovic, in carriera, viene eliminato al primo turno nel torneo romano.

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La sorpresa del giorno, senza nulla togliere a Matteo Arnaldi, la serve Dino Prizmic. Il croato, proveniente dalle qualificazioni, batte in rimonta Novak Djokovic per 2-6 6-2 6-4. Una prestazione opaca del serbo, che dopo un primo set dominato, anche grazie ai tanti errori del croato, va via via a spegnersi. Il calo è soprattutto fisico: Nole spesso non riesce a tenere il ritmo di Prizmic, una difficoltà che si traduce poi in rovesci lunghi e scelte rivedibili. Dino, alla seconda vittoria in carriera contro un top 10, e nonostante il tifo del Foro Italico in favore di Nole, ne approfitta. Chiude con freddezza, tanto spingendo da fondo con il dritto quanto variando il ritmo, e diventa così il primo croato a battere Djokovic sulla terra (quinto in assoluto).🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Djokovic, arrivederci Roma! Nole fuori all'esordio contro il qualificato Prizmic, non era mai successo Notizie correlate Djokovic eliminato dagli Internazionali di Roma, ko con Prizmic in tre set: dai problemi di stomaco alle polemiche sul campo, cosa è successoSembrava una serata di festa sul Centrale per Novak Djokovic, rientrato dopo diversi mesi di stop per problemi fisici. Questa sera Nole in campo contro Kovacevic. Djokovic si conferma il totem di Indian WellsNovak Djokovic oggi incontra lo statunitense Aleksandar Kovacevic in una partita dove in palio c’è il passaggio agli ottavi nel master 1000 di Indian... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Cena in famiglia a Roma: Cobolli e Vavassori festeggiano con Musetti, Berrettini e gli altri azzurri; Fantacampionato, le classifiche dopo la 34ª giornata: Luca Nadini in testa alla generale; Milan, chi gioca al posto di Modric? Jashari vuole convincere Allegri; Juventus, il punto sugli infortunati: Thuram a parte, out solo Milik e Cabal. Prizmic fa venire il mal di stomaco a Djokovic: problemi fisici per Nole, che saluta subito RomaInternazionali, dopo il forfait di Alcaraz subito fuori un altro big: Prizmic fa venire il mal di stomaco a Djokovic, Nole s'arrende e saluta subito Roma. sport.virgilio.it Djokovic eliminato dagli Internazionali di Roma, ko con Prizmic in tre set: dai problemi di stomaco alle polemiche sul campo, cosa è successoSembrava una serata di festa sul Centrale per Novak Djokovic, rientrato dopo diversi mesi di stop per problemi fisici. Il serbo tornava a Roma colmo ... msn.com Grazie Nole ! Novak Djokovic Internazionali BNL d'Italia - facebook.com facebook Clamoroso #Djokovic, subito fuori agli #Internazionali! Tutte le reazioni in diretta dopo l'eliminazione a Roma x.com