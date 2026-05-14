Lazio fondi per case popolari | Colleferro esclusa scoppia la protesta

A Colleferro, i residenti di via Giotto hanno visto respinta la loro richiesta di fondi regionali per l’installazione di ascensori nelle case popolari. La decisione ha suscitato proteste tra gli abitanti, mentre la Regione non ha fornito spiegazioni ufficiali sul motivo del rifiuto. La questione riguarda i criteri utilizzati per l’assegnazione dei fondi, che hanno escluso il comune dal ricevere risorse destinate a migliorare l’accessibilità degli edifici.

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? Domande chiave Perché la Regione ha respinto la richiesta per gli ascensori a Colleferro?. Quali criteri hanno escluso i residenti di via Giotto dai fondi?. Come può la proposta di vendita degli alloggi risolvere il degrado?. Chi deve rispondere del silenzio della Regione sulle criticità strutturali?.? In Breve Regione Lazio stanzia 44.200.000 euro per la riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica.. ATER riceve 8.825.000 euro per interventi in Tivoli, Monterotondo, Ladispoli, Pomezia e Ardea.. Il vicesindaco Giulio Calamita contesta il rifiuto regionale per gli ascensori zone Ex Gescal.. Manifestazione dei residenti di via Giotto e via Colle Bracchi sabato 16 maggio ore 15:00.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lazio, fondi per case popolari: Colleferro esclusa, scoppia la protesta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Zero fondi per le case popolari: scoppia la protesta Leggi anche: Fondi ATER, Colleferro esclusa dai 44 milioni regionali: scoppia la protesta. Calamita: "Scelta deliberata, la Regione spieghi" Temi più discussi: La Regione Lazio stanzia 44 milioni di euro per le Ater. Ecco l'elenco completo dei progetti finanziati; Case popolari: 6,6 milioni di euro per l’Ater di Latina. Ecco i progetti e dove saranno realizzati; Case popolari, Colleferro esclusa dai fondi ATER. Calamita alla Regione Lazio e Ater Provincia di Roma: Servono risposte; Case Popolari, 44 milioni per le Ater del Lazio: torna il mattone pubblico. PERLINI IMMOBILIARE S.R.L. - Results on X | Live Posts & Updates x.com La Regione Lazio stanzia 44 milioni di euro per le Ater. Ecco l'elenco completo dei progetti finanziatiSoldi per 500 alloggi a Tor Sapienza, ma anche per la provincia dove l'Ater è a rischio fallimento e ben 10 milioni a Frosinone. Non c'è Viterbo ... romatoday.it Ater Lazio, 44,2 milioni per case popolari, nuovi alloggi e riqualificazione energeticaLa Regione Lazio assegna 44,2 milioni alle Ater: nuovi alloggi, riqualificazione energetica e interventi urgenti a Tor Sapienza. ilquotidianodellazio.it