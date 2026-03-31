Zero fondi per le case popolari | scoppia la protesta

Le segreterie provinciali di Feder.Casa e SAI-CISAL hanno criticato il bilancio di previsione 2026 del Comune di Avellino, evidenziando che lo stanziamento di fondi per la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è praticamente assente. La denuncia riguarda in particolare la mancanza di risorse dedicate alle case popolari, scatenando una protesta tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

Tempo di lettura: 3 minuti Le segreterie provinciali di Feder.Casa e SAI-CISAL attaccano il bilancio di previsione 2026 del Comune di Avellino, denunciando lo stanziamento di risorse quasi nulle per la manutenzione degli alloggi ERP. Una scelta definita grave e inaccettabile, che rischia di aggravare il degrado edilizio e mettere in pericolo migliaia di famiglie. I sindacati chiedono un intervento immediato e annunciano mobilitazioni in assenza di risposte concrete. Le segreterie provinciali di FEDER.CASA e SAICISAL esprimono profonda sdegno e ferma condanna nei confronti della recente approvazione del Bilancio di Previsione 2026-2028 da parte dell’Amministrazione Comunale di Avellino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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