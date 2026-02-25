Il Pd guarda alle prossime regionali toccherà a Conti costruire l' alleanza

La segretaria ha ricevuto il mandato in occasione della direzione regionale a Palmanova. "Il candidato presidente non si inventa da un giorno all’altro ma i tempi ci sono" “La conferenza programmatica è l'appuntamento più importante che noi abbiamo davanti insieme al referendum, il partito sui territori è mobilitato con iniziative pubbliche ma serve un lavoro capillare con le persone”. Lo ha detto ieri sera a Palmanova la segretaria regionale dem del Friuli Venezia Giulia Caterina Conti, chiudendo la direzione regionale del partito che, con il voto unanime e un applauso, ha le ha consegnato il pieno e formale mandato a costruire la coalizione che sfiderà il centrodestra alle prossime regionali nel 2028, o forse nel 2027 in caso di dimissioni del presidente Fedriga. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

