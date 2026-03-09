Al referendum si sono presentati cittadini di varia estrazione, chiamati a esprimersi su una questione importante per il futuro del paese. La consultazione ha coinvolto chi ha deciso di partecipare, riflettendo sulle implicazioni per le generazioni future. Molti di loro hanno manifestato la volontà di votare pensando alle conseguenze a lungo termine, lasciando intendere che la scelta non è stata influenzata da interessi immediati o elettorali.

Non sono né stupito, né stranito dal fatto che molti sinceri garantisti, pur favorevoli in via di principio alla separazione delle carriere dei magistrati, propendano in via di fatto per l’astensione o per il No al referendum, più per la repulsione della retorica elettorale della destra – per la serie «Vota Sì se vuoi Carola Rackete all’ergastolo, i clandestini in Albania e Carmelo Cinturrino al Quirinale» – che per le perplessità sul contenuto della riforma, in cui si rimpastano ingredienti (sorteggio e corte disciplinare compresi) suggeriti o digeriti in passato anche dagli attuali contrari e diventati improvvisamente indigesti nella ricetta Nordio-Meloni. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Votate al referendum pensando alle prossime generazioni, non alle prossime elezioni

Sala a 360 gradi, dalle prossime elezioni al referendum sulla giustizia: “Per ora tutto è sospeso. Dopo il 23 marzo penseremo alle primarie del centrosinistra”Milano, 1 marzo 2026 – Una roadmap sulle primarie del centrosinistra per il futuro candidato sindaco di Milano sarà definita solo dopo il referendum".

Torino sta già pensando alle prossime Olimpiadi invernaliLe Olimpiadi di Milano Cortina cominceranno venerdì 6 febbraio, ma i preparativi per le prossime Olimpiadi invernali, che si svolgeranno nel 2030...

Vota NO al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo

Tutti gli aggiornamenti su Votate al referendum pensando alle....

Temi più discussi: Garantisti per il Sì Votate al referendum pensando alle prossime generazioni, non alle prossime elezioni; Referendum giustizia, il sondaggio: il No è avanti e l'affluenza prevista è del 42%. Il Sì può vincere se vota il 49%; Referendum, Meloni: Chi è d'accordo con la riforma Nordio vada a votare, noi la nostra parte l'abbiamo fatta. Poi non ci si lamenti; 22-23 marzo 2026 al referendum sulla giustizia vota Sì (28.02.2026).

Referendum giustizia, Calenda: Voterò Sì, fosse stato un referendum su Meloni avrei votato NoCarlo Calenda sul referendum sulla giustizia: Voterò sì, ma se fosse stato un referendum su Meloni avrei votato no. la7.it

Referendum sulla Giustizia, perchè votare sìIl prof. Augusto Barbera, già Presidente della Corte Costituzionale e mio conterraneo, sa parlare chiaro e forte e quello che ha da dire lo dice sempre senza timori reverenziali né per la sua parte po ... strettoweb.com

Perché continuare a dire bugie io non mi fiderei mai di un #magistrato che mente. La riforma #Nordio modifica due articoli della Costituzione, ma @ANMagistrati dice che sono 7, perché Non fidatevi e votate #SI x.com

All'Aperi-sì Galeazzo Bignami incontra Rovigo, "votate per Giorgia contro la magistratura politicizzata" La campagna per il referendum si fa dura. Benetti: "Battaglia giusta"; Mantovan: "Il procuratore alle serate del Pd" #rovigo #lavocedirovigo #benett - facebook.com facebook