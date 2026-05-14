In Italia, l'uso di esoscheletri occupazionali sta crescendo in alcuni settori, con l'intento di ridurre lo sforzo fisico degli operatori. Questa tecnologia viene impiegata per supportare i lavoratori nelle attività che richiedono sforzi muscolari intensi, con l'obiettivo di migliorare le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro. La loro diffusione si sta verificando in contesti industriali dove si cercano soluzioni innovative per limitare i rischi legati alla fatica e agli infortuni.

Milano, 14 mag.(Adnkronos) - “In alcuni ambiti si sta diffondendo l'utilizzo degli esoscheletri occupazionali, perché dovrebbero assistere e sollevare gli operatori da certi sforzi muscolari, con l'obiettivo di migliorare le condizioni di salute e sicurezza”. Lo ha dichiarato Biagio Principe, della consulenza tecnica Salute e sicurezza di Inail e membro della commissione Sicurezza e igiene del lavoro dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano, a margine degli ‘Stati generali delle ingegnerie – Innovazioni per un futuro comune'. Il convegno, organizzato dall'Ordine all'Acquario Civico meneghino, costituisce uno spazio di confronto qualificato e aperto a professionisti, istituzioni e mondo delle imprese, per riflettere insieme su come l'innovazione possa aiutare ad affrontare le grandi sfide globali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lavoro, Principe (Inail): "Esoscheletri occupazionali migliorano sicurezza"

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