inail i prototipi ai di ricerca per la sicurezza sul lavoro

L'Inail presenta nuovi prototipi di intelligenza artificiale sviluppati per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro. I dispositivi, progettati per rilevare situazioni di rischio, vengono testati attraverso progetti di ricerca e sperimentazione. La presentazione avviene a Roma il 27 febbraio, con l’obiettivo di integrare tecnologie innovative nelle attività di prevenzione e tutela dei lavoratori.

Roma, 27 feb. (AdnkronosLabitalia) - Per tutelare la salute e la sicurezza sul lavoro, l'Inail intende utilizzare al meglio le opportunità offerte dall'innovazione tecnologica e dall'intelligenza artificiale in grado di trasformare profondamente i processi produttivi e organizzativi e di creare, allo stesso tempo, nuove prospettive sia per la prevenzione di infortuni e malattie professionali sia per la protesica e la riabilitazione. Grazie anche a una rete di partner di eccellenza, la ricerca Inail ha realizzato progetti e strumenti innovativi per intercettare le esigenze dei lavoratori e riuscire a contrastare anche i rischi emergenti, legati all'utilizzo crescente della tecnologia nel mondo del lavoro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

I progetti di ricerca Inail - AI e lavoro: governare la trasformazione, moltiplicare le opportunità

