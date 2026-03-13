Cambia la storia alla Primaria si arriverà all’espansione islamica e gli studenti della prima Media del 2026 27 dovranno studiare di più Ecco perché e il ruolo del Collegio docenti

A partire dal ciclo scolastico 202627, gli studenti della prima media dovranno dedicare più tempo allo studio della storia, in seguito alle modifiche delle Indicazioni nazionali 2025. Alla primaria, si prevede un percorso che arriva fino all’espansione islamica. La decisione è stata presa dal Collegio docenti, che ha adattato il curricolo in base alle nuove linee guida.

L’introduzione delle Indicazioni nazionali 2025 modifica la scansione degli insegnamenti di storia tra scuola primaria e secondaria di primo grado. Il cambiamento produrrà effetti immediati già dall’anno scolastico 20262027, quando le classi prime della scuola media inizieranno ad adottare il nuovo curricolo. L'articolo Cambia la storia, alla Primaria si arriverà all’espansione islamica e gli studenti della prima Media del 202627 dovranno studiare di più. Ecco perché e il ruolo del Collegio docenti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

