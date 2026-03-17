In un mondo sempre più dominato dai pagamenti digitali, la carta moneta continua a mantenere un ruolo centrale come simbolo di affidabilità. Nonostante la crescita delle transazioni elettroniche, le banconote fisiche restano presenti e vengono utilizzate quotidianamente. La presenza di denaro tangibile sembra confermare un senso di sicurezza, anche se il loro uso comporta comunque dei costi.

Roma, 17 marzo 2026 – C’è un paradosso che corre tra i solchi della carta moneta: più il mondo si sposta verso i pagamenti digitali, più la banconota fisica sembra voler riaffermare il proprio ruolo di pilastro della fiducia. Eppure, proprio quella fiducia è l’obiettivo storico dei falsari. I dati del 2025 di Bce e Banca d'Italia. Gli ultimi dati diffusi dalla Banca d’Italia e dalla Bce delineano un quadro rassicurante: nel 2025, il numero di banconote in euro false ritirate dalla circolazione è sceso a circa 444.000 pezzi a livello globale. Si tratta di uno dei livelli più bassi mai registrati, con un calo del 20% rispetto all'anno precedente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La filigrana della fiducia: perché il “falso” non fa più paura (ma resta un costo)

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