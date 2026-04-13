Carburanti Firenze | quattro distributori con irregolarità nei prezzi I controlli della Guardia di Finanza

La Guardia di finanza ha intensificato i controlli sui distributori di carburante nel territorio di Firenze e ha riscontrato quattro irregolarità nei prezzi praticati. I controlli sono stati effettuati per verificare la conformità alle normative e sono stati trovati alcuni casi di prezzi non conformi rispetto alle tariffe ufficiali. Nessuna altra informazione sui dettagli delle irregolarità o sulle eventuali sanzioni applicate è stata comunicata.

FIRENZE – Intensificati i controlli ai distributori contro il caro carburante nel territorio di Firenze da parte della Guardia di finanza, che ha riscontrato quattro irregolarità. Le ispezioni si sono concentrate negli impianti di distribuzione lungo le principali direttrici di traffico della provincia. In quattro casi è stata riscontrata l’omessa comunicazione dei prezzi al ministero delle Imprese e del Made in Italy, e difformità tra prezzi esposti e quelli praticati al momento dell’erogazione. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni su tutto il territorio provinciale. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Carburanti, Firenze: quattro distributori con irregolarità nei prezzi. I controlli della Guardia di Finanza Prezzi dei carburanti a Frosinone, scattano i controlli della Finanza. Scoperte 18 irregolarità tra i distributoriI militari del Comando Provinciale intensificano le verifiche sulla rete stradale ciociara per garantire la trasparenza delle tariffe alla pompa. Frosinone, controlli della Finanza sui prezzi dei carburanti: già contestate 18 irregolaritàABBONATI A DAYITALIANEWS Una verifica estesa sull’intera rete provinciale dei distributori e primi riscontri già significativi.