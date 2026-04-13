Caro carburante controlli della Guardia di finanza a Firenze | irregolarità e speculazioni

A Firenze, nelle ultime settimane, sono stati intensificati i controlli della Guardia di Finanza presso i distributori di carburante. Le verifiche sono state effettuate in un periodo in cui i prezzi energetici hanno registrato variazioni significative, influenzate dalle tensioni geopolitiche internazionali. Durante le operazioni sono state riscontrate alcune irregolarità e sospetti di pratiche speculative. Le autorità proseguiranno con le ispezioni per accertare eventuali violazioni di legge.

Firenze, 13 aprile 2026 – A Firenze si sono intensificati i controlli della Guardia di Finanza sui distributori di carburante, in un momento segnato da forte instabilità dei prezzi energetici legata alle tensioni geopolitiche internazionali. In tale scenario, il Comando provinciale ha dato impulso a un piano straordinario di interventi sull’intera filiera della distribuzione dei carburanti, in linea con le direttive del Comando generale e del Comando regionale Toscana. Le verifiche condotte mirano a contrastare possibili speculazioni e frodi. Le irregolarità. Le attività di controllo, concentrate lungo le principali direttrici di traffico della provincia, hanno consentito di individuare 4 irregolarità presso altrettanti impianti di distribuzione.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Caro carburante, controlli della Guardia di finanza a Firenze: irregolarità e speculazioni Carburanti, Firenze: quattro distributori con irregolarità nei prezzi. I controlli della Guardia di FinanzaFIRENZE – Intensificati i controlli ai distributori contro il caro carburante nel territorio di Firenze da parte della Guardia di finanza, che ha... Caro carburante, controlli serrati a Firenze: quattro irregolarità ai distributoriPrezzi dell’energia instabili e tensioni internazionali continuano a riflettersi sul costo dei carburanti.