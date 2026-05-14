Lavoro dono di Dio ogni chiusura è una ferita

La Chiesa si esprime con fermezza in risposta all’ultimo episodio di crisi industriale che ha coinvolto il territorio, sottolineando come il lavoro sia considerato un dono divino e ogni chiusura di attività rappresenti una ferita. La dichiarazione è stata diffusa attraverso una nota ufficiale, che evidenzia la preoccupazione per le conseguenze sociali ed economiche di questi eventi, chiedendo attenzione e solidarietà da parte delle istituzioni.

La voce della Chiesa si leva con forza e partecipazione dinanzi all’ennesimo scossone industriale che colpisce il comprensorio. Monsignor Francesco Massara, vescovo della Diocesi di Fabriano-Matelica, ha espresso profonda preoccupazione per la notizia della chiusura dello stabilimento Electrolux di Cerreto d’Esi, una decisione che mette a rischio il futuro di 170 lavoratori e delle loro famiglie. Monsignor Massara, già protagonista in prima linea nelle recenti e dolorose vertenze che hanno coinvolto colossi come Beko e Fedrigoni, non ha fatto mancare il suo sostegno morale e materiale. "Il lavoro è dono di Dio e fondamento della dignità...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Un Dono di Dio questa Donna. x.com

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