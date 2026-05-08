Il dono oltre il dolore | al San Giovanni di Dio il prelievo di un fegato salva una vita

Un intervento di prelievo di un fegato è stato effettuato recentemente presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. L’operazione ha consentito di salvare una vita, dimostrando la capacità del reparto di gestire con competenza le procedure di donazione e trapianto. L’ospedale si conferma così come un punto di riferimento per l’assistenza sanitaria e la solidarietà nella zona.

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L’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento si conferma ancora una volta un presidio di solidarietà e alta professionalità medica. Nelle scorse ore, all'interno del reparto di Terapia intensiva, è stato eseguito un delicato prelievo di organi su una donna colpita da una fatale emorragia cerebrale.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Prelievo di organi al Goretti: il fegato di una 69enne di Sezze salverà una vitaABBONATI A DAYITALIANEWS Un gesto compiuto in vita, con lucidità e senso di responsabilità, che dopo la morte si è trasformato in una possibilità... Il dono che vince il dolore: prelievo multiorgano all’ospedale “Perrino”Grande prova di efficienza tra Brindisi, Bari e Napoli: il prelievo multiorgano restituisce speranza a nuovi pazienti grazie alla scelta consapevole... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Solidarietà senza età Dono di una centenaria; L'arcivescovo di Pompei: dono speciale celebrare con il Papa il primo anno di pontificato; L’eccellenza italiana nei trapianti: tra successi medici e sfide per il futuro; Pacchi dono di Natale per oltre 500 detenuti nelle carceri di Brescia. Il dono oltre il dolore: al San Giovanni di Dio il prelievo di un fegato salva una vitaUna paziente deceduta per una grave emorragia cerebrale aveva espresso in vita il consenso alla donazione, permettendo all'equipe del nosocomio agrigentino di avviare con successo le delicate procedur ... agrigentonotizie.it PADRE PIO San Giovanni Rotondo, il grande disegno di Padre Pio: Curare il corpo ed educare al doloreL' architettonico e monumentale edificio in pietra è fortemente legato alla figura del mistico frate di Pietrelcina. statoquotidiano.it Telesveva. . San Giovanni Rotondo, il corpo di San Pio scortato dal cardinale Parolin e da migliaia di fedeli nel giorno del 70esimo anniversario di Casa Sollievo della Sofferenza. “Giornata unica e indimenticabile” #puglia #foggia #sangiovannirotondo #padre - facebook.com facebook