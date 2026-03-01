La chiusura del Sigma è una ferita aperta servono risposte rapide

I consiglieri comunali Stefano Raschi e Filippo Borghi si sono recati al centro commerciale La Terrazza per incontrare le lavoratrici e i lavoratori del Sigma, esprimendo solidarietà dopo l’annuncio della chiusura temporanea del supermercato. L'incontro si è svolto nei giorni scorsi, con l’obiettivo di ascoltare le preoccupazioni delle persone coinvolte e di discutere le conseguenze di questa decisione.

I consiglieri comunali Stefano Raschi e Filippo Borghi hanno incontrato nei giorni scorsi le lavoratrici e i lavoratori del Sigma al centro commerciale La Terrazza, per esprimere solidarietà e vicinanza dopo l’annuncio della chiusura "temporanea" del supermercato. A darne notizia sono gli stessi esponenti della lista civica Viviamo. "La chiusura non è solo una crisi aziendale, ma una ferita aperta nel tessuto sociale del nostro comune", afferma Raschi, richiamando le conseguenze della procedura di concordato preventivo avviata dal gruppo Realco-Sigma. Il rischio, sottolinea, è duplice: da un lato l’incertezza occupazionale per diversi dipendenti – in buona parte residenti a Montecchio – dall’altro le possibili ripercussioni sugli altri esercizi dell’area, con il timore di una progressiva desertificazione commerciale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

