Un esperto dell’Ordine degli Ingegneri di Milano ha sottolineato come la recente normativa sui lavori pubblici rappresenti un passaggio rilevante per rendere più efficiente la gestione degli imprevisti nei cantieri. La legge introduce procedure più chiare e rapide, con l’obiettivo di ridurre i tempi di intervento e migliorare la pianificazione delle attività. La modifica normativa si inserisce in un quadro di riforme più ampie rivolte al settore degli appalti pubblici, con particolare attenzione alla riduzione delle criticità operative.

Milano, 14 mag.(Adnkronos) - “Il nuovo Codice degli appalti è una normativa molto importante per la razionalizzazione e la semplificazione degli appalti pubblici. Il problema è passare dalla norma – cioè da quello che è scritto, anche molto bene – all'operatività in cantiere. Purtroppo in cantiere, specie nelle ristrutturazioni importanti, non tutto è lineare, e l'imprevisto diventa quasi una costante del processo realizzativo”. Così Nella Carà, consigliera dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano, a margine degli ‘Stati generali delle ingegnerie – Innovazioni per un futuro comune'. Organizzato... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lavoro, Carà (Ordine Ingegneri Milano): "Importante gestione imprevisti nei cantieri"

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