Lavoro Iannicelli Ordine Ingegneri Milano | Fattore umano è critico per transizione digitale

L’ingegnere ha sottolineato che il fattore umano riveste un ruolo fondamentale nel processo di transizione digitale e ambientale, che sta modificando profondamente il funzionamento del sistema nazionale. Questi cambiamenti riguardano sia le modalità di lavoro sia le strutture organizzative del Paese, portando a un’evoluzione delle competenze e delle pratiche professionali. La discussione si concentra sugli aspetti pratici e sulle sfide legate alla gestione di questa trasformazione.

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(Adnkronos) – “La transizione digitale e ambientale stanno totalmente cambiando il nostro modo di essere e il nostro sistema Paese. Il fattore critico di successo è dato dal fattore culturale e umano: è necessario cambiare il nostro modo di essere, di pensare e di agire, sia nei professionisti sia nelle istituzioni”. Ad affermarlo Carmelo Iannicelli,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Appalti, Iannicelli (Ordine ingegneri Milano): "Complessità gare va gestita non subita" Leggi anche: Appalti, Gaggeri (Ordine ingegneri Milano): "Stazioni appaltanti e imprese facciano squadra" Temi più discussi: Appalti, Iannicelli (Ordine ingegneri Milano): Complessità gare va gestita non subita; Appalti: Penati (Ordine ingegneri Milano), ‘principio del risultato importante per noi’; Appalti: Iannicelli (Ordine ingegneri Milano), 'd.lgs 36 del 2023 sposta paradigma da processo a risultato'; Appalti: Penati (Ordine ingegneri Milano), ‘principio del risultato importante per noi’. Lavoro, Iannicelli (Ordine Ingegneri Milano): Fattore umano è critico per transizione digitaleMilano, 13 mag. (Adnkronos) - La transizione digitale e ambientale stanno totalmente cambiando il nostro modo di essere e il nostro sistema Paese. Il fattore critico di successo è dato dal fattore cu ... lanuovasardegna.it Appalti: Iannicelli (Ordine ingegneri Milano), ‘d.lgs 36 del 2023 sposta paradigma da processo aOggi, a questo convegno, cerchiamo di valutare i vari aspetti che derivano dall’introduzione del d.lgs 36 del 2023 (il nuovo Codice dei contratti pubblici), che ha sostanzialmente spostato il paradig ... touchpoint.news