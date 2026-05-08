Appalti Iannicelli Ordine ingegneri Milano | Complessità gare va gestita non subita

In un intervento recente, un rappresentante dell’Ordine degli Ingegneri di Milano ha affermato che la complessità delle gare d’appalto deve essere gestita, non subita. Ha sottolineato come questa complessità rappresenti un elemento fondamentale per garantire i diritti delle diverse parti coinvolte, rifiutando di considerarla come un effetto collaterale negativo. Le sue parole sono state pronunciate nel contesto di un dibattito sul funzionamento delle procedure di gara pubblica.

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Milano, 8 mag. (Adnkronos) - “Nella democrazia moderna la complessità delle gare d'appalto non deve essere considerata come un effetto collaterale negativo ma come la necessità di tutelare una serie di diritti delle varie pluralità. Va però non subita ma gestita”. Sono le parole di Carmelo Iannicelli, consigliere tesoriere Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, intervenendo oggi al seminario dal titolo "Aspetti gestionali nella pubblica amministrazione - Le metodologie per un efficace coordinamento dei pubblici appalti" organizzato dall'Ordine degli ingegneri della Provincia di Milano. “Proprio per questo oggi cerchiamo di valutare i vari aspetti che derivano dall'introduzione del d.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Appalti, Iannicelli (Ordine ingegneri Milano): "Complessità gare va gestita non subita" Notizie correlate Olimpiadi Milano Cortina: programma di domani (sabato 21 febbraio). Orari, tv, ordine delle gareDomani, sabato 21 febbraio, si assegneranno altre medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: saranno dieci i titoli in palio, ovvero... Olimpiadi Milano Cortina 2026: il programma di domani (20 febbraio). Orari, tv, ordine delle garePer le gare di domani delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai 2 HD (10. Tutti gli aggiornamenti Appalti, Iannicelli (Ordine ingegneri Milano): Complessità gare va gestita non subitaMilano, 8 mag. (Adnkronos) - Nella democrazia moderna la complessità delle gare d'appalto non deve essere considerata come un effetto collaterale ... iltempo.it Appalti: Iannicelli (Ordine ingegneri Milano), 'd.lgs 36 del 2023 sposta paradigma da processo a risultato'(Adnkronos) - Oggi, a questo convegno, cerchiamo di valutare i vari aspetti che derivano dall'introduzione del d.lgs 36 del 2023 (il nuovo Codice dei contratti pubblici), che ha sostanzialmente spost ... msn.com