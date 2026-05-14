Lavoro | Birra Peroni-Cigierre insieme per sviluppare talenti del futuro

Birra Peroni e Cigierre – Compagnia Generale Ristorazione spa hanno annunciato una collaborazione finalizzata a sviluppare i talenti del settore. L’accordo prevede iniziative congiunte per la formazione e l’inserimento di giovani professionisti nel mondo della ristorazione e della produzione di bevande. La partnership si inserisce in un piano di investimenti volto a rafforzare le competenze e a favorire l’occupazione nel comparto. L’intesa è stata comunicata ufficialmente nelle scorse settimane.

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Roma, 14 mag. (AdnkronosLabitalia) - Birra Peroni e Cigierre – Compagnia Generale Ristorazione spa - azienda italiana leader nel casual dining, annunciano l'avvio di una nuova collaborazione: 'The Lab (Learning across brand)', un programma innovativo di sviluppo interaziendale che nasce dalla volontà condivisa di investire in modo continuo sulla crescita dei talenti, sperimentando modalità di apprendimento capaci di superare i confini organizzativi tradizionali. Il progetto rappresenta un'evoluzione naturale del percorso già avviato tra le due realtà e si inserisce all'interno dell'ecosistema formativo della Cigierre Academy - Centro di formazione d'eccellenza del Gruppo Cigierre - che da tempo coinvolge entrambe le aziende in iniziative dedicate allo sviluppo delle competenze nel settore. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Lavoro: Birra Peroni-Cigierre, insieme per sviluppare talenti del futuro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Dentro la fabbrica della birra: Peroni apre le porte a PadovaUna fabbrica che non è solo produzione, ma anche tecnologia, logistica e persone. ‘Creare futuro’, filiere food fashion e forniture insieme per ispirare i talenti di domani(Adnkronos) – Si è svolta oggi, in occasione della Giornata nazionale del Made in Italy, la seconda edizione del forum 'Creare futuro', dal tema... Birra Peroni rafforza il dialogo per tutela risorsa idricaRafforzare il dialogo con istituzioni, associazioni ed esperti per affrontare la sfida della scarsità idrica e individuare soluzioni strutturali per una gestione sostenibile della risorsa lungo la ... ansa.it BeHer, birra Peroni scende in campo a fianco delle donne per promuovere la parità di genereBirra Peroni, la birra lager italiana più amata sul territorio nazionale, lancia BeHer, un progetto ambizioso che ha lo scopo di promuovere la parità di genere, con un'attenzione particolare al mondo ... tgcom24.mediaset.it