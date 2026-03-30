‘Creare futuro’ filiere food fashion e forniture insieme per ispirare i talenti di domani

Oggi si è tenuta la seconda edizione del forum 'Creare futuro' in occasione della Giornata nazionale del Made in Italy. L'evento ha avuto come tema centrale le competenze e la formazione rivolte al settore food fashion e alle forniture, con l’obiettivo di favorire la crescita di talenti nel settore. La manifestazione ha riunito rappresentanti di diverse filiere per discutere di strategie e opportunità.

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, in occasione della Giornata nazionale del Made in Italy, la seconda edizione del forum 'Creare futuro', dal tema 'Competenze e formazione per il Made in Italy di domani'. L’evento, che si è svolto nella Sala del Parlamentino del Mimit e che ha visto l’intervento di Valentino Valentini, vice ministro delle Imprese e del Made in Italy, è stato promosso dai presidenti dei Gruppi di Giovani Imprenditori di Confindustria accessori moda, Federalimentare e FederlegnoArredo, comparti strategici che contribuiscono con il loro know-how industriale a circa il 20% del il nazionale. Nata in continuità... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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