Dentro la fabbrica della birra | Peroni apre le porte a Padova

Una fabbrica di birra a Padova ha aperto le sue porte in occasione dell’anniversario di 180 anni del marchio. L’evento ha coinvolto rappresentanti istituzionali e ha mostrato lo stabilimento di via Prima Strada, dove si svolgono attività di produzione, logistica e tecnologia. La visita ha offerto un’occasione per osservare da vicino le operazioni di Birra Peroni all’interno dello stabilimento.

Una fabbrica che non è solo produzione, ma anche tecnologia, logistica e persone. È questa l'immagine che Birra Peroni ha mostrato con la visita istituzionale nello stabilimento di via Prima Strada, nell'anno del 180° anniversario del marchio. Oggi, mercoledì 4 marzo, il sito padovano ha aperto le porte a Regione e Comune per fare il punto su investimenti, sostenibilità e organizzazione del lavoro in uno dei poli industriali più rilevanti del gruppo. A Padova, Peroni opera su una superficie di oltre 73mila metri quadri con 170 dipendenti, tre linee produttive e una capacità installata di circa 2 milioni di ettolitri l'anno. Un tassello strategico dentro una rete nazionale che comprende tre birrifici (Roma, Bari e Padova) e una malteria a Pomezia, per un totale di circa 6,5 milioni di ettolitri prodotti ogni anno.