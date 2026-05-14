Lavori sulla rete idrica a Ponsacco | città a secco

Per lavori sulla rete idrica, l’erogazione dell’acqua sarà sospesa nel comune di Ponsacco e nella frazione La Borra, nel comune di Pontedera, dalle 21 di martedì 19 maggio alle 7 di mercoledì 20 maggio. La misura riguarda l’intero territorio di Ponsacco e l’area di La Borra, a causa di interventi programmati sulla rete. L’interruzione si rende necessaria per consentire l’esecuzione degli interventi senza fornire acqua durante le ore indicate.

Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Ponsacco, dalle ore 21 di martedì 19 alle 7 di mercoledì 20 maggio si renderà necessario interrompere l’erogazione idrica su tutto il territorio comunale di Ponsacco e a La Borra nel comune di Pontedera.Per limitare i disagi agli.🔗 Leggi su Pisatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Lavori sulla rete idrica a Ponsacco: strade a seccoAcque comunica che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Ponsacco, mercoledì 18 marzo dalle ore 8.

Ponsacco, lavori sulla rete idrica: avviati sei interventi per migliorare il servizioE' cominciato in queste ore, con l’attivazione del cantiere all’intersezione tra le vie Giuseppe Di Vittorio e Nazario Sauro, il primo di sei...

Temi più discussi: Interruzione idrica lunedì 11 maggio 2026 a Pirri; Lavori sulla rete idrica a Firenze, sospesa l’erogazione dell’acqua in alcune strade; Ponsacco, lavori sulla rete idrica: avviati sei interventi per migliorare il servizio; Sassari, domani 7 maggio lavori sulla rete idrica: stop all’acqua in diversi quartieri.

Lavori sulla rete idricadi #Firenze con effetti sulla viabilità publiacqua.it/lavori-sulla-r… #acqua #acquedotto #LavoriPubblici x.com

Lavori sulla rete idrica: il 18 Maggio intervento di riparazione del CAM tra Roccacerro e TremontiTagliacozzo - Il Consorzio Acquedottistico Marsicano (CAM) ha annunciato un intervento tecnico programmato per la giornata di lunedì 18 Maggio. I lavori si sono resi necessari per riparare una ... terremarsicane.it

Senz’acqua Riolo Terme e diverse frazioni per rottura alla rete idrica durante lavori per la fibra. Autobotte dalle 19 nel parcheggio del CUPDisagi a Riolo Terme per la rottura nella condotta idrica principale. Dalle 19 sarà presente un'autobotte nel parcheggio del CUP di via Tarlombani ... ravennanotizie.it