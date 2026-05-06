Ponsacco lavori sulla rete idrica | avviati sei interventi per migliorare il servizio

Sono iniziati in queste ore i lavori sulla rete idrica nel centro di Ponsacco, con l’attivazione del cantiere all’intersezione tra le vie Giuseppe Di Vittorio e Nazario Sauro. Si tratta del primo intervento di un totale di sei programmati sull’acquedotto comunale, finalizzati a migliorare il servizio idrico nel territorio. Le operazioni prevedono lavori di manutenzione e potenziamento delle infrastrutture idriche.