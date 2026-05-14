Durante i fine settimana di maggio, sulla linea ferroviaria tra Messina, Catania e Siracusa, si svolgeranno lavori programmati presso alcune stazioni, tra cui Acireale, Taormina-Giardini e Letojanni. Per permettere gli interventi, nelle date del 16 e 17 maggio, 23 e 24 maggio e 30 e 31 maggio, ci saranno modifiche alla circolazione ferroviaria. Nei fine settimana interessati sarà attivato un piano bus sostitutivo per i viaggi lungo questa tratta.

Modifiche alla circolazione ferroviaria nei fine settimana 16 e 17 maggio, 23 e 24 maggio e 30 e 31 maggio, sulla linea Messina-Catania-Siracusa, per lavori programmati alla stazione di Acireale e fra le stazioni di Taormina-Giardini e Letojanni. Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) ha riprogrammato l’offerta anche con un servizio bus sulla linea Messina-Catania-Siracusa. Dal 15 al 17 e dal 29 al 31 maggio 2026, alcuni treni Intercity Giorno e Intercity Notte fra Messina e Siracusa verranno sostituiti con bus. I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Trenitalia: lavori sulla Messina-Catania-Siracusa, scatta il piano bus nei fine settimana di maggio

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