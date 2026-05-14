Lavori sul lungomare Pertini e corso Umberto a Pozzuoli associaizoni | Città più sostenibile

Da teleclubitalia.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pozzuoli, sono iniziati lavori sul lungomare Pertini e corso Umberto che prevedono l'aggiunta di 27 posti auto. Due associazioni, Napoli Pedala e Percorsi Cumani, hanno commentato i cambiamenti, definendoli come un passo verso una città più sostenibile. Le modifiche riguardano principalmente l'ampliamento degli spazi di sosta, senza ulteriori dettagli sui tempi di realizzazione o altre eventuali variazioni nel progetto. La zona coinvolta si trova lungo il tratto costiero della città.

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. Questa la sintesi di quanto le due associazioni Napoli Pedala e Percorsi Cumani, stanno portando avanti alla luce dei lavori sul lungomare che vedranno 27 posti auto in più. Il loro disappunto deriva dalla pochissima presenza di piste ciclabili e aree verdi,. L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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