Lavori sul lungomare Pertini e corso Umberto a Pozzuoli associaizoni | Città più sostenibile

A Pozzuoli, sono iniziati lavori sul lungomare Pertini e corso Umberto che prevedono l'aggiunta di 27 posti auto. Due associazioni, Napoli Pedala e Percorsi Cumani, hanno commentato i cambiamenti, definendoli come un passo verso una città più sostenibile. Le modifiche riguardano principalmente l'ampliamento degli spazi di sosta, senza ulteriori dettagli sui tempi di realizzazione o altre eventuali variazioni nel progetto. La zona coinvolta si trova lungo il tratto costiero della città.

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