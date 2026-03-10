A Pozzuoli, un gruppo di venti persone ha aggredito un ragazzino di quindici anni in piazza a mare durante una serata tranquilla. La vittima è stata colpita con schiaffi, pugni e calci da parte dei presenti. Gli amici del ragazzo sono intervenuti e sono riusciti a metterlo in salvo. L’episodio è avvenuto nel centro della città, senza che ci siano state altre complicazioni.

«In venti contro uno». Colpito con schiaffi, pugni e calci durante un tranquillo sabato sera. Vittima del branco un ragazzino di quindici anni, aggredito in “Piazza a mare” a Pozzuoli dove tra luci soffuse, ambulanti che vendono bibite e hot dog e teenagers che si divertono scorrazzando sui motorini, già in passato si sono consumate risse e aggressioni, figlie di una cultura della prevaricazione e della violenza. Nel mirino questa volta è finito lo studente di un istituto superiore della periferia, forse per uno sguardo di troppo o per qualche vecchia ruggine – nonostante la giovane età - con uno degli aggressori che frequenta la sua stessa scuola. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Pozzuoli, raid choc sul lungomare: in venti contro un 15enne messo in salvo dagli amici

