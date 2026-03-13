Lavori dell' Aca chiude un tratto di corso Vittorio Emanuele | ecco tutte le modifiche alla viabilità

L'Aca ha annunciato la chiusura di un tratto di corso Vittorio Emanuele per i lavori di ammodernamento della rete idrica. Le modifiche alla viabilità prevedono percorsi alternativi e restrizioni temporanee nella zona interessata. La riapertura è prevista al termine delle operazioni di intervento, che coinvolgono le strade e i percorsi circostanti. La gestione del traffico sarà coordinata con le autorità locali.

Dal 18 marzo partirà una nuova fase dei cantieri dell'azienda. Interventi anche in viale Pindaro e nella zona di via Chieti Nuove modifiche alla viabilità per i lavori di ammodernamento della rete idrica programmati dall'Aca. Dal 18 marzo partirà una nuova fase dei cantieri dell'azienda che comporterà, tra le altre cose, la chiusura di un tratto di corso Vittorio Emanuele e alcune variazioni temporanee alla circolazione. In particolare, nel tratto compreso tra via Emilia e l’incrocio con corso Umberto sarà necessaria la chiusura completa della carreggiata, poiché i lavori interesseranno la parte centrale della sede stradale. La riapertura è prevista per il 3 aprile. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Articoli correlati Stop ai lavori Aca: corso Vittorio Emanuele II torna a doppio senso, ultimi interventi dopo le feste natalizieTorna a doppio senso di marcia corso Vittorio Emanuele II con lo stop dei lavori del cantiere Aca che, dopo le feste, ripartiranno per essere... I chiarimenti dell'Aca per la riapertura di corso Vittorio Emanuele II e gli altri cantieri in cittàL'Aca fornisce alcuni chiarimenti relativamente alla riapertura di corso Vittorio Emanuele II e agli altri lavori in corso nella città di Pescara,... Tutto quello che riguarda Vittorio Emanuele Discussioni sull' argomento L'associazione Amici di Corso Vittorio compie un anno: Nel 2025 perse 20 attività; Corso Vittorio | 20 attività chiuse nel 2025 i cantieri. Lavori dell'Aca, chiude un tratto di corso Vittorio Emanuele: ecco tutte le modifiche alla viabilitàNuove modifiche alla viabilità per i lavori di ammodernamento della rete idrica programmati dall'Aca. Dal 18 marzo partirà una nuova fase dei cantieri dell'azienda che comporterà, tra le altre cose, ... ilpescara.it Lavori Aca, chiuse alcune vie nel centro di PescaraI cantieri principali interessano Corso Vittorio Emanuele, Viale Bovio, via Pepe (vasca di prima pioggia) e altre zone, finalizzati a ridurre le perdite del 30%. rete8.it Nuova vita per il “Palazzo De Magistris-Officine artistiche” nel Corso Vittorio Emanuele a Cagliari L’attenzione della nostra amministrazione guidata dal Sindaco Zedda verso la palazzina che il Sindaco Paolo De Magistris decise di far acquisire dal Comune ne - facebook.com facebook Vittorio Emanuele Parsi x.com