Lavori in corso Moncalieri allarme code per il restringimento a una corsia | in Comune presentato question time urgente

A Moncalieri sono iniziati i lavori di restringimento di una corsia in una delle vie più trafficate della città. La modifica, annunciata in precedenza, ha già causato lunghe code e disagi ai conducenti che percorrono l’area. Il Comune ha presentato un question time urgente per affrontare la situazione, mentre gli automobilisti che si trovano in coda esprimono il loro malcontento con clacson e attese prolungate. La modifica riguarda una delle arterie principali e il traffico si è intensificato nel tratto interessato.

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