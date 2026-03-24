Caso Delmastro in corso valutazioni sulle dimissioni Domani il question time alla Camera

Il caso Delmastro è attualmente al centro dell'attenzione politica, con le autorità che stanno valutando le sue dimissioni. Domani si terrà il question time alla Camera, un momento in cui verranno approfonditi i dettagli e le eventuali conseguenze legali o amministrative legate alla vicenda. La discussione si concentra sulle azioni e sulle dichiarazioni recenti dell'esponente coinvolto.

Il "caso Delmastro" è sul tavolo. Tanto più alla vigilia del question time alla Camera, dove le opposizioni chiederanno al ministro della Giustizia Carlo Nordio di spiegare quanto è accaduto e cosa intende fare l’esecutivo, dopo le notizie relative alla società che il sottosegretario di via Arenula per l’indagine della Dda di Roma sul clan di stampo camorristico capeggiato da Michele Senese. Sempre domani, il Movimento 5 stelle chiederà in conferenza dei capigruppo che venga calendarizzata per l’Aula la mozione di censura presentata in Parlamento nei confronti di Delmastro. Inoltre, le "carte" della vicenda sono già all’attenzione della commissione bicamerale Antimafia, che lunedì deciderà il da farsi. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Caso Delmastro, in corso valutazioni sulle dimissioni. Domani il question time alla Camera Articoli correlati Leggi anche: Delmastro valuta dimissioni, valutazioni in corso a Palazzo Chigi e ai vertici di Fdi dopo lo scoop del Fatto Il Made in Italy conquista Londra: dopo il question time di Starmer, alla Camera dei Comuni “un assaggio d’Italia”L’iniziativa, in programma dalle 12:30 alle 14:30 subito dopo il question time del primo ministro Starmer, offrirà ad alcune imprese italiane con... Contenuti e approfondimenti su Caso Delmastro Temi più discussi: L'inchiesta sulla galassia delle società di Caroccia; Caso Delmastro, atti dell'inchiesta all'Antimafia. Meloni: Il sottosegretario resta al suo posto; Meloni: Se il caso Delmastro si allarga la giustizia farà il suo corso; Delmastro, adesso FdI teme l’avviso di garanzia: Se lo indagano sarà difficile difenderlo. Caso Delmastro, in corso valutazioni sulle dimissioni. Domani il question time alla CameraL’ipotesi che il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro possa fare un passo indietro dal suo ruolo al ministero di via Arenula circola con insistenza da questa mattina. gazzettadelsud.it Caso Delmastro, opposizioni chiedono le dimissioni del sottosegretario alla GiustiziaIl sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, è da giorni al centro di una bufera politica per la vicenda delle quote in una società e in un ristorante in cui figurava anche Miriam Caroccia, ... tg24.sky.it Marco Travaglio. . Il mio intervento ad Accordi&Disaccordi, il programma su TvLoft condotto da Luca Sommi, sul caso Delmastro. #ilfattoquotidiano - facebook.com facebook Caso Delmastro-Chiorino, minoranza Piemonte diserta cerimonia vittime mafia. In Consiglio regionale no al rinvio della lettura dei nomi dopo l'informativa #ANSA x.com