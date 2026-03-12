Lavori sul tronco T4-T9 | restringimento a una corsia nel sottopasso di via Palladio

Nella bretellina T4-T9 della tangenziale nord, si svolgeranno lavori sul tronco T4-T9 che comporteranno il restringimento di una corsia nel sottopasso di via Palladio. Nelle prossime settimane, le carreggiate saranno alternate e ridotte a una sola corsia per consentire interventi di consolidamento del terreno a tergo e tra i pali. Le modifiche alla viabilità dureranno fino a nuova comunicazione.

Nella bretellina T4-T9 della tangenziale nord, nelle prossime settimane, si restringeranno alternativamente le carreggiate ad una sola corsia nel sottopasso di via Palladio, per interventi di consolidamento del terreno a tergo e tra i pali. Dal Comune di Verona spiegano che le attività di cantiere saranno organizzate in due fasi operative. Gli interventi rientrano nell'ambito dei lavori di manutenzione ordinaria di ponti e sovrappassi – anni 2025-2026. Le attività di cantiere saranno sospese in concomitanza di Vinitaly, in programma dall'11 al 16 aprile.