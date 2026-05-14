Lavori Brt a fine maggio l' installazione delle pensiline | Interconnesse accessibili e moderne

A fine maggio, sono previsti i lavori per l’installazione delle nuove pensiline alle fermate dei mezzi pubblici, con un progetto che punta a rendere le strutture più moderne e accessibili. Nei giorni scorsi, i rappresentanti del Comune di Bari e i tecnici della ripartizione Ivop hanno visitato l’azienda incaricata di realizzare le pensiline, situata a Modugno. La produzione delle nuove strutture fa parte di un intervento più ampio che coinvolge anche lavori sulle corsie stradali.

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Non solo corsie stradali, ma anche strutture futuristiche da installare alle fermate. Negli scorsi giorni, i dirigenti e i tecnici comunali, della ripartizione Ivop di Bari, hanno effettuato un sopralluogo presso l’azienda Sud Montaggi, con sede a Modugno, incaricata della produzione delle. 🔗 Leggi su Baritoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: E-Brt, presentati autobus e pensiline. Tecnologia al centro Taranto, al Paolo VI le prime pensiline smart della Linea Rossa BRTTarantini Time QuotidianoLa rivoluzione della mobilità sostenibile a Taranto entra nel vivo. Temi più discussi: Avanti con i cantieri del Brt: partono i lavori in via Andrea da Bari e via Brigata Regina; Bari, continua la rivoluzione Brt: al via un mese di lavori su via Andrea da Bari e via Brigata Regina, ecco cosa cambia; BRT – BUS RAPID TRANSIT: DALL'11 MAGGIO INIZIANO GLI INTERVENTI SU VIA ANDREA DA BARI E VIA BRIGATA REGINA; Frosinone, lavori per il BRT: modifiche alla viabilità in via Don Minzoni e via Aldo Moro. BRT, in produzione 83 pensiline tecnologiche: a fine mese parte l’installazioneSono previste tre tipologie di pensiline: la versione standard da 9,45 metri per le fermate ordinarie, la versione doppia da 17,30 metri per i capolinea e una versione semplificata da 3,60 metri per ... giornaledipuglia.com Bari: per BRT in produzione 83 pensiline tecnologiche. A fine mese al via l’installazione(FERPRESS) – Bari, 14 MAG – A Bari, nell’ambito dei lavori di realizzazione del Bus Rapid Transit, l’infrastruttura strategica per il rafforzamento della mobilità pubblica urbana finanziata dall’Union ... ferpress.it