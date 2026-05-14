Lavorare dopo il tramonto Esercenti in prima linea | La situazione è pesante

Gli esercenti che operano di notte segnalano una situazione difficile, in particolare durante i giorni feriali. Di giorno il quartiere è frequentato da passanti, clienti e negozi aperti, ma quando cala il sole, le cose cambiano. La presenza di attività commerciali e di persone si riduce notevolmente, e le sfide legate alla gestione di esercizi aperti in orari serali o notturni diventano più evidenti.

Di giorno è un luogo di passaggio, di incontri e di commercio. Di notte, in mezzo alla settimana, cambia volto. Piazza Mercatale vive due vite, scandite dagli orari di chi la attraversa e, soprattutto, di chi ci lavora ogni giorno. Sono proprio loro, i commercianti e i gestori delle attività, ad avere il polso più preciso di una zona che negli anni ha conosciuto trasformazioni profonde, non sempre rassicuranti. Tamara Malinconi, del Chiosco, la piazza la conosce da sempre. "Ci sono nata, ho visto tutte le sue versioni", racconta. Un osservatorio privilegiato, il suo, aperto dalla mattina fino a tarda sera. "Prima c’erano molti problemi, oggi le forze di polizia sono più presenti, ma i problemi restano.🔗 Leggi su Lanazione.it

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