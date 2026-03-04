A chi lecchi il co per lavorare La critica pesante del famoso a Giuseppe Cruciani davanti alle telecamere

Un noto personaggio ha rivolto una critica molto forte a Giuseppe Cruciani, utilizzando un linguaggio diretto e senza mezzi termini. Durante un intervento pubblico, ha dichiarato: “A chi lecchi il c..o per lavorare”, riferendosi apparentemente a comportamenti di chi si piega alle volontà di altri per ottenere un impiego. La frase è stata pronunciata davanti alle telecamere, segnando un attacco senza mezzi termini nei confronti del conduttore.

Un mea culpa che si trasforma in un attacco frontale a Giuseppe Cruciani, con toni durissimi e senza alcuna intenzione di arretrare. Nell’ultima puntata di Viva el Futbol, l’ex calciatore ha iniziato parlando di campo e di autocritica nei confronti di Federico Dimarco, protagonista di una stagione definita eccezionale. Ma nel giro di pochi minuti il discorso ha preso una piega ben diversa, trasformandosi in una vera e propria resa dei conti pubblica. L’ex atleta ha ricordato le critiche del passato, quando sotto la gestione di Simone Inzaghi l’esterno nerazzurro veniva sostituito con frequenza nel secondo tempo. Un riferimento tecnico, almeno all’apparenza. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Enzo Iacchetti torna a parlare del suo scontro televisivo. #lucasommi

