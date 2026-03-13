Nostromo compie 75 anni premi e viaggi a Gardaland dall’azienda del tonno | Un modo per dire grazie

Nostromo celebra i suoi 75 anni con un evento speciale organizzato dall’azienda del tonno, che ha premiato alcuni dipendenti e regalato viaggi a Gardaland. L’iniziativa si inserisce nelle celebrazioni di un traguardo importante per la società. Modena, nota per prodotti come tortellini e aceto balsamico, si conferma anche come città del tonno.

Modena, 13 marzo 2026 – Non solo tortellini, zampone e aceto balsamico. Modena è anche città del tonno. Tonno Nostromo, per l’esattezza. Si tratta di una società che ha sede proprio a Modena seppur controllata dalla multinazionale spagnola Grupo Calvo. Commercializza con l’omonimo marchio tonno in scatola e a filetti, insalate di tonno, sgombro, sardine e salmone, prodotti nello stabilimento del Gruppo sito a Carballo, in Galizia. E nel 2026 festeggia i 75 anni di attività. Debiti per 849mila euro, mamma salva il figlio con 44mila euro: “Accordo più conveniente della vendita dei beni” L’azienda specializzata nelle conserve ittiche dal 1951. Il marchio nacque infatti contestualmente alla fondazione avvenuta nel 1951 della Società Azionaria Fabbricazione Italiana Conserve Alimentari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nostromo compie 75 anni, premi e viaggi a Gardaland dall’azienda del tonno: “Un modo per dire grazie” Articoli correlati Nel nome di Noemi: una firma per dire basta ai premi per chi compie femminicidioDal Salento a tutta Italia, scatta la sottoscrizione per la proposta di legge di iniziativa popolare: l’obiettivo è portare in Parlamento il grido di... Leggi anche: Famiglia e innovazione nel segno del cartone: i 75 anni di un'azienda simbolo lecchese Contenuti e approfondimenti su Nostromo compie Nostromo compie 75 anni con la linea Vintage in limited edition e un volume celebrativoNostromo celebra 75 anni con la linea Vintage in edizione limitata e il volume Diario di bordo, omaggio alla storia del brand ittico italiano. horecanews.it Nostromo celebra 75 anni con tre concorsi dedicati ai consumatoriPer festeggiare i suoi 75 anni di storia, Nostromo lancia tre iniziative speciali pensate per coinvolgere le famiglie italiane con premi, giochi e sorprese. Un modo per celebrare un legame che dura da ... foodaffairs.it