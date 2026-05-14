Lautaro Martinez ha segnato il gol decisivo nella finale di Coppa Italia, contribuendo alla vittoria della sua squadra. Alzando il trofeo al cielo, il capitano ha concluso la partita con successo. Durante l'incontro, ha realizzato un gol e ha mostrato una buona prestazione complessiva. La partita si è conclusa con il risultato di 0-2, segnando un momento importante per la squadra e il giocatore.

di Stefano Cori Lautaro Martinez ha messo il sigillo sulla finale di Coppa Italia con il gol dello 0-2: tutti i numeri della sua partita!. L’Inter scrive un’altra pagina indelebile della sua storia recente e lo fa sotto il segno del suo uomo simbolo: Lautaro Martinez. Nella magica serata di ieri, l’attaccante argentino ha sollevato al cielo la Coppa Italia, la decima della bacheca nerazzurra, confermando una leadership che va ben oltre la fascia che porta al braccio. Il successo contro la Lazio non è stato solo il trionfo di un collettivo solido, ma la consacrazione di un capitano capace di incidere nei momenti decisivi. Il gol del definitivo 0-2, siglato dal “Toro”, ha spento ogni velleità di rimonta biancoceleste, mettendo il sigillo su una prestazione di sostanza e sacrificio.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lautaro Martinez gol e trofeo alzato al cielo: i numeri della partita del Capitano

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