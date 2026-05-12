L’attaccante ha dichiarato che la gara sarà complessa, sottolineando la presenza di molti giocatori di qualità nella squadra avversaria. Ha aggiunto che l’obiettivo è conquistare il trofeo in palio, lasciando intendere la determinazione del gruppo. La partita si presenta come una sfida impegnativa, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo per ottenere il risultato desiderato.

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© Calcionews24.com - Lautaro Martinez sicuro: «Sarà una partita molto difficile, hanno tanti giocatori di valore, e c’è un trofeo da alzare»

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