Lautaro Martinez, attaccante e capitano dell’Inter, rappresenta un elemento fondamentale per la squadra, come dimostrano i numeri delle partite con e senza di lui. La sua presenza influisce sulle prestazioni e sui risultati complessivi, evidenziando il ruolo chiave che ricopre nel sistema nerazzurro. Le statistiche mostrano chiaramente quanto l’assenza del giocatore possa incidere sull’andamento delle partite.

Inter News 24 Lautaro Martinez, l’assenza del capitano nerazzurro pesa e lo dimostrano i suoi numeri e quelli dell’Inter: ecco il dato. Il derby perso contro il Milan ha messo a nudo una verità che i numeri stavano già sussurrando da settimane: esiste un’ Inter con Lautaro Martinez e un’altra, decisamente meno efficace, senza di lui. L’infortunio al polpaccio sinistro rimediato nel gelo norvegese contro il BodoGlimt lo scorso 18 febbraio sembra aver spento la luce in casa nerazzurra. Come sottolinea Tuttosport, l’Inter ha saputo sopperire alle assenze di Dumfries o Calhanoglu, ma la mancanza del suo leader carismatico ha inceppato il motore della capolista. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lautaro Martinez, c’è un’Inter con e senza di lui: i numeri del capitano nerazzurro spiegano il peso della sua assenza

