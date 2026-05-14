Lautaro Martinez ha commentato sui canali ufficiali dell’Inter il successo della squadra, sottolineando che i due trofei conquistati sono il risultato di un impegno collettivo. Il giocatore ha affermato che nessuno ha ricevuto favori o regali durante la stagione e ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto dal gruppo. Le sue parole arrivano dopo aver contribuito alla conquista del Double, confermando l’importanza del contributo di tutti i componenti della squadra.

di Alberto Petrosilli Lautaro celebra il Double nerazzurro e applaude il lavoro del gruppo: le dichiarazioni del Toro ai canali ufficiali del club. Dopo il trionfo in Coppa Italia, il capitano dell’Inter Lautaro Martínez ha condiviso tutta la sua emozione ai microfoni di Inter TV, sottolineando il valore umano del gruppo e il percorso compiuto dalla squadra dopo le difficoltà vissute nella passata stagione. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter L’attaccante argentino ha evidenziato l’importanza della compattezza dello spogliatoio, della sofferenza affrontata insieme e della capacità della squadra di reagire nei momenti più delicati dell’anno. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lautaro a Inter TV: «Due trofei meritati, nessuno ci ha regalato nulla»

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