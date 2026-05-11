Laura Morante ha affrontato il progetto di ricostruire il volto di Grazia Deledda senza utilizzare immagini, affidandosi a metodi alternativi di rappresentazione. Il film si concentra sul rapporto tra l’autrice e sua madre, che viene considerato un elemento centrale per comprendere le scelte narrative e visive. La realizzazione si basa su materiali d’archivio, interviste e ricostruzioni che mirano a creare un ritratto intimo della scrittrice sarda.

? Punti chiave Come ha fatto Laura Morante a ricostruire un volto senza immagini?. Perché il rapporto con la madre è la chiave del film?. Cosa ha spinto la Deledda a lasciare la Sardegna per il successo?. Come influisce la passione per i libri sulla recitazione della Morante?.? In Breve Regia di Peter Marcias basata sul romanzo di Marcello Fois per Einaudi. Debutto nelle sale previsto per il 14 maggio dopo l'anteprima a Sestri Levante. Ricostruzione creativa del personaggio dovuta alla mancanza di registrazioni video storiche. Analisi del conflitto tra radici sarde e ambizione professionale della scrittrice. A Sestri Levante, il film Quasi Grazia debutterà nelle sale dal 14 maggio dopo l’anteprima al Riviera International Film Festival.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Laura Morante sfida il vuoto d’archivio: il ritratto di Grazia Deledda

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