Nel nuovo film diretto da Marcello Fois, l’attrice interpreta una figura ispirata alla scrittrice sarda, affrontando tematiche legate alla sfida contro il mondo maschile nel contesto letterario. La sceneggiatura rivela alcuni aspetti della vita privata della protagonista, offrendo uno sguardo su momenti meno noti della sua esistenza. La pellicola si concentra sulla rappresentazione delle difficoltà e delle sfide affrontate dalla scrittrice nel suo percorso.

? Cosa scoprirai Come ha affrontato la Deledda la sfida contro il mondo maschile?. Quali momenti privati della scrittrice rivela la sceneggiatura di Marcello Fois?. Dove si terranno le anteprime sarde per incontrare il cast?. Perché questo film evita la classica narrazione agiografica della Nobel?.? In Breve Sceneggiatura di Marcello Fois con cast composto da Irene Maiorino e Ivana Monti.. Anteprime sarde il 6 maggio a Oristano e Sassari e il 7 maggio a Cagliari.. Presentazione al Riviera International Film Festival prevista per sabato 9 maggio.. Produzione internazionale di Capetown, Urania Pictures e società di Denis Friedman.. Il 7 maggio...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Grazia Deledda al cinema: Laura Morante sfida il Nobel nel nuovo film

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