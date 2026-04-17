Thelma & Louise | il musical debutta a Londra

Il teatro Young Vic di Londra ha annunciato la programmazione per la stagione 202627, che comprende diverse prime mondiali e spettacoli in prima europea. Tra le novità in scena ci sarà anche il musical tratto dal film iconico, che debutterà nella capitale britannica. La stagione si svolgerà da settembre a luglio, offrendo una serie di rappresentazioni sia nella sala principale che nel Maria Studio.

In scena Nel cartellone della storica sala londinese Vic House, anche l'adattamento del celebre film di Ridley Scott con Susan Sarandon e Geena Davis In scena Nel cartellone della storica sala londinese Vic House, anche l'adattamento del celebre film di Ridley Scott con Susan Sarandon e Geena Davis Festa della Liberazione! Regala 50.000 articoli gratis a chi vuoi entro il 25 aprile. Stavolta sei tu a scegliere. Lo storico teatro londinese Young Vic ha svelato la stagione 202627, ricca di prime mondiali e britanniche, in scena da settembre a luglio nella Main House e nel Maria Studio del teatro, come annunciato ieri dalla direttrice artistica e Ceo Nadia Fall.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - «Thelma & Louise»: il musical debutta a Londra Notizie correlate Il Culturista: Il futuro capovolto di Jane & Louise WilsonQuesto articolo è pubblicato sul numero 13 di Vanity Fair in edicola fino al 24 marzo 2026. Dal Mississippi alla Valtellina: a Sondrio debutta "Tom Sawyer – Il Musical"The Voice Generations, le pagelle: il primo bacio di Arisa (5), Hunt e Clementino mariachi (4), Bertè romantica?! (8) Un classico della letteratura...