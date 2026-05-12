Sul cartellone ufficiale affisso recentemente sul Grand Palais si può vedere un'immagine in bianco e nero di Thelma e Louise, un omaggio al film di Ridley Scott presentato in questa sede 35 anni fa. La scelta di questa rappresentazione richiama la pellicola, celebrandone la presenza storica all’interno della struttura. L’immagine occupa una posizione centrale e visibile, attirando l’attenzione dei passanti.

(askanews) – Ci sono Thelma e Louise in bianco e nero sul cartellone ufficiale, affisso da poco sul Grand Palais: un omaggio al film di Ridley Scott che qui venne presentato 35 anni fa. A Cannes è tutto pronto, manca solo il red carpet con le star per dare il via ufficiale all’edizione numero 79 del Festival. Un’annata sottotono per l’Italia, assente dal Concorso e dalle sezioni principali, anche se Vittorio De Sica – La vita in scena di Francesco Zippel è in gara a Cannes Classic; gli organizzatori già pensano in grande alla prossima, per gli 80 anni di uno dei festival più famosi del cinema. Il sipario si alza il 12 maggio con la cerimonia di apertura e la Palma Onoraria alla carriera a Peter Jackson.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - L'omaggio a Thelma e Louise: il cartellone in bianco e nero affisso sul Grand Palais

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Cannes 79 al via: qualcuno già prenota il posto in prima fila

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