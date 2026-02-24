Braccianti pakistani nei campi a cinque euro all' ora senza riposo in carcere un caporale

Un gruppo di braccianti pakistani lavora nei campi a cinque euro all’ora senza pause, a causa di un sistema di sfruttamento intenso. I militari della Guardia di Finanza di Modena hanno scoperto una rete di caporali che approfitta della vulnerabilità di chi cerca un futuro migliore. Durante le operazioni sono stati sequestrati documenti e strumenti utilizzati per gestire il giro di manodopera irregolare. Un caporale è stato arrestato e portato in carcere.

Una rete di sfruttamento spietata, basata sul bisogno e sulla disperazione di chi cerca un futuro migliore, è stata smantellata nella giornata di ieri, 23 febbraio, dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Modena. Su richiesta della locale Procura della Repubblica, il Giudice per le Indagini Preliminari ha infatti emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di nazionalità pakistana, gravemente indiziato del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, il triste e noto fenomeno del "caporalato". Le investigazioni, condotte in sinergia dal Gruppo e dal Nucleo di polizia economico-finanziaria delle Fiamme Gialle modenesi, hanno scoperchiato un sistema illecito ben collaudato. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Lotta allo sfruttamento nei campi. Nel mirino i beni del ‘caporale’. Maxi sequestro da 650mila euroUn maxi sequestro da 650mila euro mira a contrastare lo sfruttamento nei campi e le attività illecite legate al caporale.

Lupi e fauna selvatica, 300mila euro di danni nei campi. Le cooperative dei braccianti: "Controllo insufficiente"Nel 2025, i danni causati da lupi e fauna selvatica nelle campagne della provincia di Ravenna hanno raggiunto circa 300.

Matera, la strage dei braccianti di fragole ammassati nel van: 4 morti e sei feriti dopo il lavoro nei campiI dieci pakistani (forse tra loro anche un indiano) – molti originari del Punjab – hanno appena terminato un sabato di lavoro in una campagna del Metaponto, per la raccolta delle fragole Candonga. quotidiano.net

Potenza Picena, bracciante stroncato da malore dopo una giornata di lavoro nei campi. Carabinieri e ispettori Spsal sul postoPOTENZA PICENA Terminato il lavoro nei campi, mentre stava tornando a casa, ha accusato un malore e si è accasciato a terra. Non si è più ripreso un bracciante agricolo di 59 anni. L’uomo, di origine ... corriereadriatico.it

Maremma IN Diretta. . CAPORALATO. RINVIO A GIUDIZIO PER I 6 INDAGATI Il Gip ha deciso di rinviare a giudizio i 6 pakistani accusati di violenze, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro a danno di due connazionali. I particolari nel servizio di Carl - facebook.com facebook