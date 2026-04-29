A Punta Marina, la presenza di circa 120 pavoni durante la stagione degli accoppiamenti crea spesso tensioni tra i residenti. Le grida degli uccelli si mescolano ai fastidi causati dagli esemplari che si sporcano nei giardini pubblici, attirando opinioni contrastanti tra chi apprezza la loro presenza e chi invece si lamenta dei disagi. La situazione si ripete ogni anno con episodi che coinvolgono anche interventi delle autorità.

? Cosa sapere A Punta Marina la colonia di pavoni raggiunge circa 120 esemplari durante gli accoppiamenti.. I residenti segnalano danni ai tetti e disturbi notturni per la gestione della fauna.. A Punta Marina, tra i tetti delle abitazioni e i giardini della colonia, il risveglio primaverile è segnato dalle grida dei pavoni, scatenando una disputa che coinvolge residenti, l’associazione Clama e l’amministrazione comunale di Ravenna. Quella che per molti turisti e bambini rappresenta una suggestione naturale si trasforma, con l’arrivo del periodo degli accoppiamenti, in un problema di convivenza che dura da oltre dieci anni. Le segnalazioni...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Punta Marina: pavoni in rivolta tra grida e sporcizia nei giardini

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