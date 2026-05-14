A Latina, durante un'operazione delle forze di polizia, sono state controllate sette aziende agricole che impiegano lavoratori stranieri. Durante i controlli sono stati identificati 93 dipendenti e sono state riscontrate diverse irregolarità. Tra le situazioni trovate, uno spogliatoio presentava un topo in decomposizione, evidenziando condizioni igieniche precarie. L’intervento si inserisce in una serie di verifiche volte a verificare il rispetto delle norme sul lavoro e sulla sicurezza.

È di 93 lavoratori identificati, 3 privi di permesso di soggiorno e numerose irregolarità riscontrate il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Guardia di Finanza nel territorio di Latina contro il lavoro sommerso e lo sfruttamento dei braccianti stranieri. L’intervento, avviato ieri, ha riguardato 7 aziende agricole attive nel settore agroalimentare, con l’obiettivo di contrastare le condotte illecite e tutelare i diritti dei lavoratori. Operazione della Guardia di Finanza: i dettagli dell’intervento Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione si è inserita in una più ampia strategia di contrasto al lavoro irregolare e al sommerso da lavoro, fenomeni che minacciano gli equilibri economici e sociali del Paese.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Latina, lavoratori sfruttati nelle aziende agricole: trovato un topo in decomposizione nello spogliatoio

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