Aziende agricole inondate di lavoratori irregolari | stroncato traffico sull’asse Italia-India

A Brescia, un'operazione delle forze dell'ordine ha portato alla luce un sistema di irregolarità nelle aziende agricole lungo l'asse Italia-India. Sono stati scoperti lavoratori impiegati con documenti falsi o attestazioni false di lavoro e alloggio, utilizzate per eludere le normative vigenti. L’indagine ha interessato diverse imprese del settore, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e di verificare le condizioni di impiego dei lavoratori stranieri coinvolti.

Brescia, 15 aprile 2026 – False attestazioni di lavoro e alloggio per aggirare le regole imposte dal Decreto Flussi così da impiegare immigrati, in particolare indiani, nelle aziende agricole lombarde: un sistema messo a punto da un’organizzazione capeggiata da tre stranieri, ora arrestati dalla Guardi di finanza di Brescia. L’inchiesta I tre, tutti indiani, sono considerati le menti dell’intera operazione. Le accuse nei loro confronti, al termine dell’inchiesta che li ha portati ai domiciliari, sono favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, caporalato e frode fiscale. L’indagine è scattata a partire da un controllo amministrativo...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Aziende agricole inondate di lavoratori irregolari: stroncato traffico sull’asse Italia-India Fondi alle aziende: 83 milioni di euro pagati nel 2025 a oltre 4mila aziende agricole del ParmenseFondi alle imprese, contrasto alla Peste suina e gestione dei lupi: a Parma si è concluso il viaggio dell’assessore Mammi Ieri, gli ultimi due... Nessun tutor sull'asse attrezzato, installati solo apparecchi di rilevamento del trafficoFasullo un messaggio che è diventato virale nelle chat e che indicava l'installazione di due tutor per il controllo elettronico della velocità Nessun...