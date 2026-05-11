Continui blackout di energia elettrica pubblica nel comune di Pieve Santo Stefano

Da settimane, il comune di Pieve Santo Stefano affronta frequenti blackout di energia elettrica pubblica, che colpiscono abitazioni e attività commerciali. La problematica si ripresenta con regolarità, creando disagi ai residenti e alle imprese locali. La situazione ha attirato l’attenzione dell’associazione locale, che ha deciso di intervenire per evidenziare le difficoltà causate da queste interruzioni. La questione rimane al centro dell’attenzione pubblica e istituzionale.

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Arezzo, 11 maggio 2026 – L'Associazione Il Corsaro sui continui blackout di energia elettrica pubblica nel comune di Pieve Santo Stefano. «Almeno Hera sia trasparente!». Sui ripetuti blackout di energia elettrica pubblica nel comune di Pieve Santo Stefano nessuno risponde, nè il sindaco nè la concessionaria Hera. Blackout che si ripete da giorni anche in alcune zone del centro storico e in alcune località come il Colle destro. Sembra infatti diventare un giallo, la brutta storia dell’elettricità pubblica a Pieve Santo Stefano dopo un blackout che ha portato il comune valtiberino nel Guinnes dei primati: 16 notti consecutive senza luce pubblica e disagi ancora per un anno, almeno a leggere le dichiarazioni del sindaco Marcelli Claudio.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Continui blackout di energia elettrica pubblica nel comune di Pieve Santo Stefano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Pieve Santo Stefano, partita la campagna del Corsaro per far luce sul blackout di energia elettrica pubblicaArezzo, 2 marzo 2026 – E’ partita la campagna del Corsaro per far luce sul più lungo blackout di energia elettrica pubblica, dal dopoguerra, nella... Il Corsaro: «Nuovi blackout energia elettrica pubblica a Pieve»Arezzo, 5 maggio 2026 – «Il blackout di energia elettrica pubblica di 4 giorni a Rigutino conquista le prime pagine dei giornali locali, mentre su...