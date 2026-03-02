Pieve Santo Stefano partita la campagna del Corsaro per far luce sul blackout di energia elettrica pubblica

A Pieve Santo Stefano è iniziata una campagna promossa dal Corsaro per fare chiarezza sul blackout di energia elettrica pubblica che ha colpito il comune per sedici notti consecutive, un evento senza precedenti dal dopoguerra. L'intervento mira a raccogliere informazioni e sensibilizzare sull’accaduto, coinvolgendo la comunità locale e le autorità competenti. La situazione ha suscitato grande attenzione tra i residenti e i media.

Arezzo, 2 marzo 2026 – E' partita la campagna del Corsaro per far luce sul più lungo blackout di energia elettrica pubblica, dal dopoguerra, nella storia dei comuni italiani: Pieve Santo Stefano, sedici notti di seguito. E non è ancora finito. Manifesti e volantini sparsi un po' dovunque tra Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Anghiari e Caprese Michelangelo: attaccati nelle pubbliche affissioni, infilati nelle buche delle lettere, messi sui tergicristalli delle auto, sui tavolini di bar, pizzerie ed altri locali pubblici. "Perché tutti sappiano in Valtiberina cosa è accaduto a Pieve e cosa continua ad accadere. Ma soprattutto di chi sono...