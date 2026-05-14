L' assessore regionale Manetti a San Miniato | Esempio di cultura diffusa

L'assessore regionale alla cultura sta visitando diverse città e borghi in Toscana, incontrando rappresentanti delle istituzioni, operatori culturali e le comunità locali. In queste occasioni, ha parlato di come la diffusione della cultura sia un esempio importante per il territorio. La sua presenza si inserisce in un progetto più ampio di promozione culturale che coinvolge vari centri della regione, con l'obiettivo di rafforzare il legame tra le realtà locali e le iniziative culturali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Prosegue il viaggio della cultura promosso dall'assessore Cristina Manetti che, in queste settimane, sta attraversando città e borghi della Toscana per incontrare istituzioni, operatori culturali e comunità locali. Questa mattina, 14 maggio, Manetti ha fatto tappa a San Miniato, dove è stata. 🔗 Leggi su Pisatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento L’assessore regionale Cristina Manetti in visita a SansepolcroArezzo, 1 marzo 2026 – L’assessore regionale Cristina Manetti in visita a Sansepolcro Prima visita istituzionale a Sansepolcro per l’assessore... Visita a Buti, Peccioli e Volterra per l'assessore regionale Cristina ManettiIn particolare l'assessore alla cultura ha fatto i complimenti a Peccioli: "Modello di integrazione tra arte, ambiente e territorio" Prosegue il tour... Si parla di: Manetti: Nel mercato di San Frediano si incontrano libri e cultura del cibo. Cultura diffusa, Manetti a San Miniato (PI)La visita si è concentrata sul Palazzo comunale Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie. Prosegue il viaggio della cultura promosso dall'Assessore Cristina Manetti, che in queste settimane ... expartibus.it L’assessore regionale Manetti ieri a Loro CiuffennaArezzo, 13 febbraio 2026 – Prosegue il tour in Toscana dell’assessora regionale alla cultura, Cristina Manetti. Dopo le tappe a Pieve Santo Stefano, Cortona e Pienza, ieri l’assessora ha visitato ... lanazione.it